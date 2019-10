Saluzzo: in soggiorno al "Soleri Bertoni" un'equipe di ricerca dalla Serbia

Dal 7 all’11 ottobre scorsi, il liceo Soleri Bertoni di Saluzzo ha ospitato un’equipe di ricerca proveniente dalla scuola primaria “Stevan Jakovljevic” di Paracin (Serbia). Si tratta di Ivana Dimitrijevic (docente di chimica), Ljiljana Mladenovic (docente di matematica) e Sasa Markovic (docente di lingua serba).

Il loro soggiorno di ricerca rientra in un progetto Erasmus+, il cui obiettivo è di confrontarsi con Istituti scolastici di altri paesi europei per valutare l’impatto di modalità innovative di insegnamento sugli studenti, in particolare su quelli “plusdotati”.

Venuti a conoscenza delle attività curricolari ed extracurricolari svolte presso il “Soleri-Bertoni”, i ricercatori hanno chiesto di poter effettuare un soggiorno di ricerca a Saluzzo. Ivana, Ljiljana e Sasa hanno effettuato attività di osservazione e “job-shadowing” delle dinamiche didattiche e relazionali in classe.

«Il progetto – ha detto la docente Nadia Miretto - è stata un’importantissima ed arricchente occasione di confronto tra professionisti della scuola. In un sistema scolastico sempre più complesso, è fondamentale aprirsi alla novità, creare occasioni di scambio, conoscere la cultura e la storia della scuola partner. Durante la settimana, i colleghi serbi hanno potuto assistere a lezioni di discipline diverse, visitare e conoscere la nostra città sotto ogni punto di vista: storico, culturale ed enogastronomico. Il confronto, rigorosamente in inglese, ha creato un nuovo team didattico italo-serbo che sicuramente non si fermerà a questa settimana residenziale ma continuerà a distanza, attraverso la condivisione di materiale didattico, l’elaborazione di progetti interdisciplinari e il confronto su nuove metodologie didattiche».

«Si e’ trattata di un’esperienza molto utile e interessante – ha aggiunto il professore Roberto Franzini Tibaldeo - per riflettere sul nostro mestiere di insegnanti. Ivana, Sasha e Liljiana ci osservavano insegnare prendendo appunti; seguiva poi un momento di confronto reciproco sulle modalità di insegnamento, le finalità dell’apprendimento, la specificità della nostra scuola, ecc. Ci siamo scambiati esperienze e conoscenze; abbiamo condiviso prospettive e conoscenze; abbiamo sondato le analogie e le differenze tra il sistema scolastico italiano e quello serbo; insomma, abbiamo avuto la possibilità di ampliare i nostri orizzonti linguistici, professionali e umani. Un’esperienza formativa intensa e arricchente. Da ripetere assolutamente!»

Giovedì 12, prima di una visita al capoluogo piemontese, i tre docenti serbi, accompagnati dalla dirigente del Soleri Bertoni, Alessandra Tugnoli, sono stati ricevuti dal sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni.