Ad Alba si presenta il libro di Paolo Paglia e Valentina Capobianco

Segnate sul calendario la data di martedì 22 ottobre. E anche l’indirizzo: via Luigi Paruzza, 8 ad Alba, presso “la Bookeria”. Per tutti gli amanti della musica abbiamo l’evento che fa per voi. Il musicista Paolo Paglia e l’illustratrice Valentina Capobianco, presenteranno il libro dal titolo “Storie di Musica” edizioni Amazon.

Il lavoro propone in modo disincantato, seppur con correttezza storica, le avventure e le disavventure di grandi compositori che ci hanno consegnato un’importante eredità per il nostro cammino: l’espressione musicale.

Sapevate che Bach ebbe una ventina di figli? E che l’Opera nacque a Firenze? E le peripezie di Verdi? Questi e altri aneddoti divertenti sono stati sottolineati dalle argute vignette e dai fumetti di Valentina Capobianco. Si tratta di una lettura adatta ai “bambini” dai 5 ai 99 anni.

L’ingresso è libero e saranno presenti gli autori. E se non è una garanzia questa…