Biennale di Milano: l'opera di Carlà conquista Vittorio Sgarbi e Alviero Martini

Tutto si sviluppa attorno al disegno centrale, nel quale si riconosce il bacio di Giuda Iscariota a Gesù Cristo, per poi proseguire con uomini a dorso di cavallo (eloquente il riferimento ai Templari e alle Crociate) e spade inzuppate di sangue, lo stesso sangue che permea anche lo sfondo della rappresentazione: "È, di fatto, la storia del Cristianesimo, da sempre combattuto con guerre feroci, che si sta purtroppo ripetendo - spiega l'autrice -. Perché l'essere umano deve lottare per la religione? Perché deve uccidersi a vicenda per un'ideologia? Non ha senso tutto ciò e nel dipinto riporto quello che i miei occhi vedono: solo e soltanto guerra di popoli, che porterà nel 2030, a mio avviso, alla fine della Chiesa" .

All'artista di Mondovì, inoltre, è stato consegnato l'attestato di partecipazione alla kermesse in landa meneghina, recante la motivazione scritta dal fotografo di fama internazionale Roberto Villa: "Inquadrare la creatività artistica di Carlà è un doppio ossimoro, sia per la prorompente creatività, non limitabile da costrizioni in sé, sia per il travalicamento spaziale, al di là del quadro, proprio della sua multiforme pittura. Anche il travalicamento stilistico, se si potesse dire, è la denotazione portante dei suoi lavori; infatti, questi ammiccano a visioni cubiste così come a quelle di un bizantinismo reinventato. Sì, reinventato: questo è lo specifico dell'artista, che non vede la citazione stilistica come una rinuncia alla sua capacità creativa, viceversa, attraverso questa allarga i suoi mezzi espressivi ed espande il suo orizzonte di comunicazione, tentando, non senza successo, di aumentare il rapporto empatico con il fruitore delle sue opere. Conoscere l'approccio poetico e metodologico, filosofico e artistico alla sua pittura è possibile solo attraverso la molteplice visione di molti dei suoi lavori, circostanza rara negli artisti contemporanei, ma propria dei grandi del passato ai quali guarda con molta attenzione e lodevole successo l'autrice".