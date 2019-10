Garessio: una targa per ricordare l'uccisione di Francesco Volpe e Venanzio Ligustro

Era il 6 aprile 1957, quando nella frazione Cerisola di Garessio, in località "Roca ca sciuscia", persero la vita due ragazzi ventenni. La teleferica con cui stavano tirando giù legna imbatté accidentalmente nei cavi dell'alta tensione folgorando i due giovani all'istante.

Si chiamavano Francesco Volpe e Venanzio Ligustro, entrambi classe 1937.

I famigliari delle vittime, nell’intento di mantenere memoria di quella tragedia e di quelle giovani vite spezzate, realizzarono nel luogo dell'accaduto un piccolo cenotafio costituito da due umili croci contornate da pietre.

Così racconta l’Ing. Roberto Allamandola, parente delle vittime: “Nella mia famiglia si è sempre parlato di questa disgrazia perché entrambi i ragazzi deceduti erano cugini di mia madre; due anni fa, nel 60esimo anniversario dell’evento, mi sono recato nel luogo dell’accaduto ritrovando, quasi completamente coperto dalla vegetazione, il cenotafio ormai in pessime condizioni. Ho pertanto deciso di restaurarlo intonacandolo e realizzandogli una copertura per proteggerlo dalle intemperie; tuttavia mi sono resoconto che quel pilone quasi anonimo non sarebbe stato sufficiente per mantenere memoria di quanto accaduto e nel giro di pochi decenni tutta la triste vicenda sarebbe stata dimenticata; ho quindi deciso di far realizzare una targa in acciaio in cui viene brevemente descritto quanto accaduto e lo scorso sabato sono andato a tassellarla sul posto; per la puntuale ricostruzione degli eventi mi è stata preziosa la testimonianza di Mario Balbo che all’epoca dei fatti aveva nove anni ed abitava proprio nei pressi dove avvenne la disgrazia”.

Così racconta Mario, non senza un briciolo di commozione: “Ero bambino, e sono passati molti anni da quel tragico giorno, ma ho ancora bene in mente quanto avvenne; mi trovavo nel cortile davanti a casa mia e vidi come un grande lampo provenire dalla linea dell’alta tensione che percorreva la vallata; andai a riferirlo a mia madre, ma lei inizialmente non gli diede peso; qualche minuto dopo vidi un pescatore – che seppi poi aver assistito direttamente alla disgrazia – correre a perdifiato verso il paese in cerca di aiuto; dopo circa mezz’ora arrivò il parroco da mio padre, spiegò quanto era accaduto e gli chiese di accompagnarlo sul luogo; andai anche io e ricordo bene quei due corpi, ormai senza vita, sbalzati ad oltre 10 metri dal punto di attacco della teleferica; c’era anche un terzo ragazzo che fu colpito meno intensamente dalla scarica elettrica, fu soccorso e trasportato con mezzi di fortuna all'ospedale di Albenga, ma morì circa 20 giorni dopo per le ustioni interne riportate; sono profondamente grato a Roberto che ha voluto ricostruire la vicenda e restaurare il cenotafio, consentendo di mantenere viva la memoria di quel tragico evento che segnò indelebilmente tutta la popolazione della nostra frazione di Cerisola”.