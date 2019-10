Lavori a Busca: ancora per questa settimana senso unico alternato alla sera in corso Romita

Per consentire i lavori al cantiere edile in zona ex Spada Reale a Busca, ancora per questa settimana sono istituiti il senso unico alternato di circolazione a tutti i veicoli regolato da impianto semaforico o da movieri sulla SP589 nel tratto adiacente a piazza Savoia, fra le due rotatorie, dalle ore 19,30 alle ore 1,30 del giorno seguente e il senso unico su corso Giolitti nel senso e tratto compreso tra SP589 e via Einaudi con divieto di accesso su corso Giolitti dall’intersezione con via Einaudi.