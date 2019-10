Tanti amici smarriti cercano la loro famiglia

L'Associazione “Amici di Zampa” è presente al canile municipale di Alba, in località Toppino.

Iniziamo col presentarvi i nostri gatti ospiti.

Gattina di circa 6 mesi, trovata ad Alba, zona corso Cortemilia, mercoledì 08 ottobre, aveva un collarino con campanello. Dolcissima e molto pulita, probabilmente si è solo allontanata da casa.... Chi la riconoscesse o la volesse adottare, vi sta aspettando!

Questi 4 gattini cercano casa: obbligo di futura sterilizzazione!

Fratello e sorella cercano una famiglia! Obbligo di futura sterilizzazione, si affidano anche separatamente.



Adesso passiamo ai nostri fantastici cani, partiamo con un’adozione del cuore!

Vi raccontiamo la sua storia, siamo certi che non potrete rimanere indifferenti.

Pongo è un dolcissimo vecchietto di circa 13 anni, arrivato in canile due mesi fa da una brutta situazione. Ha vissuto per anni chiuso in una stalla con un gruppo di altri cani, nelle colline dell’astigiano... mai uscito da quella stalla umida e buia fino a quando un gruppo di volontari sono venuti a conoscenza della situazione e si sono mobilitati per aiutarli... Pongo non è abituato al contatto con le persone, ma in questi due mesi con noi ha fatto grossi progressi! Sicuramente in una famiglia con attenzioni e amore tutte per lui si aprirebbe moltissimo. Chi vuole dargli gli ultimi anni della sua vita, con amore, coccole libertà e dignità!? Non è un cane per tutti: le richieste per probabile adozione sono riservate a persone con un cuore doppio, pazienza illimitata e presenza di un altro cane che gli dia sicurezza. Sarebbe meglio una famiglia senza bambini, perché lui si spaventa molto. No catena, no box.

Teresa è una simpaticissima segugia in cerca di casa: no cacciatori!

Di chi sono? Chi li riconoscesse o li volesse adottare, adesso si trovano al canile sanitario di Alba per 10 giorni, poi verranno trasferiti nel canile di Guarene fraz. Vaccheria (canile convenzionato con il comune di ritrovamento).



Seguiteci su Facebook: @amicidizampaAlba

Barbara 335/6915647 - Paolo 347/5924197 - Daniela 338/3334697