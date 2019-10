Sabato passa la transumanza a Busca

Sabato prossimo, 19 ottobre, verso le ore 16 è previsto che si ripeta in centro città, passando per piazza fratelli Mariano, viale Concordia, corso XXV Aprile fino allìincrocio con via Antica di Costigliole, lo spettacolo della transumanza. Sfilerà la mandria di oltre 150 vacche da carne di razza Piemontese dei fratelli Federica e Mauro Fino, di ritorno a piedi dall’alpeggio in valle Maira, alla malga in borgata Chiosso di Elva, verso la l’azienda agricola in frazione San Martino.

I fratelli hanno riportato in uso l’antico modo di ridiscendere al piano, facendola a piedi, come al tempo del loro nonno Umberto quando era la regola.