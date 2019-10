Anche il Rotary Club Alba sostiene il Programma di eradicazione della Polio nel mondo

I soci del Rotary Club di Alba, in occasione della Giornata Mondiale della Polio, sostengono l’eradicazione di questa malattia gravemente invalidante e che ancora oggi minaccia i bambini di alcune parti del mondo.

Quando il Rotary e i suoi partner hanno lanciato l'Iniziativa globale per l'eradicazione della polio (GPEI) più di tre decenni fa, la polio paralizzava 1.000 bambini ogni giorno. Da allora abbiamo fatto grandi progressi contro la malattia. I casi di polio sono diminuiti del 99,9%, da 350.000 casi nel 1988 in 125 Paesi a 33 casi di poliovirus selvaggio nel 2018 in soli due Paesi: Afghanistan e Pakistan.

Con la polio quasi eradicata, il Rotary e i suoi partner devono sforzarsi per mantenere i progressi fatti e continuare a raggiungere tutti i bambini con il vaccino antipolio. Senza il pieno finanziamento e l'impegno politico, questa malattia paralizzante potrebbe tornare nei Paesi liberati dalla polio, mettendo a rischio i bambini di tutto il mondo.

Il Rotary si è impegnato a raccogliere 50 milioni di dollari ogni anno per sostenere gli sforzi. La Bill & Melinda Gates Foundation si è impegnata ad equiparare questo ammontare con un rapporto di 2 a 1, per un contributo totale annuo di 150 milioni di dollari.

Il Presidente in carica del Rotary Club Alba, Ezio Porro, nel ricordare che il Club ha sempre fornito il suo contributo all’iniziativa, permettendo così di effettuare migliaia di vaccinazioni, si rammarica per i casi di bambini contaminati in aumento (69 dall’ inizio del 2019).

“E’ molto complicato ed a volte impossibile raggiungere comunità in zone di guerra ed in questi casi la malattia sopravvive agli sforzi del Rotary. I signori della guerra non permettono di avvicinarsi ad alcuni villaggi ove la malattia può colpire. Noi sosterremo l’iniziativa fino in fondo, fino a quando non avremo più casi di contaminati e la malattia sarà eradicata per sempre dopo migliaia di anni di sofferenze”.

Dal 1985 il Rotary Internazionale ha contribuito con oltre 1,9 miliardi di dollari per l'eradicazione della polio, tra questi si contano anche i fondi donati dal Rotary Club di Alba.