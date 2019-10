Bra, la Giunta Fogliato al lavoro sul suo primo programma delle opere pubbliche

Partiti nei tempi annunciati in estate dal Comune ("Attenderemo lo svolgimento di 'Cheese', per non creare ulteriori disagi alla città", aveva annunciato allora il confermato assessore ai Lavori Pubblici Luciano Messa), proseguono a Bra i lavori del sesto lotto di copertura dei binari della linea ferroviaria Bra-Alba.



L’intervento – che prevede un costo complessivo di circa 800mila euro, finanziati con fondi già presenti nelle casse comunali grazie ai contributi erogati da Regione Piemonte e Rete Ferroviaria Italiana – interessa il tratto urbano compreso tra via Vittorio Veneto e via Coppa d’Oro, nei pressi del ponte di via Isonzo. Qui, grazie alla copertura della linea, i residenti e quanti gravitano su questa zona della città potranno presto disporre di 40 nuovi parcheggi gratuiti.



L’intervento, partito da una quindicina di giorni, vede gli operai del raggruppamento di imprese vincitore della gara d’appalto (ne fanno parte la Lenta Srl di Cherasco e la Lpm Srl di Torino) impegnati solamente in orario serale e notturno, di modo da non intralciare la viabilità ferroviaria sulla tratta.



"In questi primi giorni di attività del cantiere è stato realizzato il montaggio dei ponteggi sui due lati della muratura, mentre a breve dovrebbero avere inizio le opere edilizie vere e proprie", spiega ancora l’assessore Messa, che aggiunge: "La tempistica di ultimazione dipenderà ovviamente molto da fattori quali il meteo, ma ragionevolmente possiamo attenderci di vedere la copertura finalmente ultimata entro la primavera".



Intanto lo stesso assessore è impegnato nell’articolato lavoro che entro breve porterà la nuova Giunta guidata da Gianni Fogliato a presentare il suo primo piano triennale delle opere pubbliche.

"Ancora per 10-15 giorni saremo impegnati in una serie di incontri e valutazioni volti anche a recepire specifiche richieste avanzate dalla cittadinanza – spiega a proposito Messa –, dopodiché potremo finalmente illustrare quanto previsto in questo importante strumento di programmazione in questo importante fronte della nostra attività amministrativa".