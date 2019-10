Bra: tombe in scadenza nei cimiteri cittadini

Sono pubblicati all’ingresso dei cimiteri di viale Rimembranze, Pollenzo e Bandito – oltre chesul sito web istituzionale, nella sezione dedicata ai cimiteri, e all’Albo pretorio del Comune - gli elenchi dei loculi, ossari, tombini o tombe di famiglia in scadenza nei cimiteri di Bra.

Gli interessati dovranno rivolgersi al più presto, e comunque entro il 31 dicembre 2019, all'ufficio comunale di Stato Civile, in via Barbacana 6, piano terreno, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45, il giovedì con orario continuato 8.45 - 16, per disporre a proprio carico delle salme contenute nelle sepolture in scadenza.

In caso contrario verrà disposta d’ufficio a carico del Comune l'estumulazione.

Maggiori informazioni contattando l’Ufficio Stato civile al numero 0172.438242.