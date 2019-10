Camminare in camper: ad Avigliana, una gemma su due laghi

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre ad Avigliana:è la proposta turistica dell’associazione culturale saluzzese indirizzata a camperisti e non.

Il ritrovo è per venerdì dalle 18 nel parcheggio Grande Torino adiacente all'area camper di Avigliana.

Sabato, dalle 9, il programma prevede una passeggiata ad anello intorno ai due laghi con rientro ai camper per pranzo. Nel pomeriggio alle 14, partenza dai camper per recarci a prendere la navetta che raggiungerà la Sacra di San Michele, dove è prevista la visita accompagnata ad uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica d’Europa.

Alle 17,15 spostamento in navetta per raggiungere la Certosa (1515) luogo di sosta e di pensiero, così come Don Luigi Ciotti l’aveva immaginata, quando è stata affidata al Gruppo Abele per la rinascita, dopo l’addio delle monache certosine. Ore 19 cena presso il Ristorante Certosa 1515.

Domenica 20 ottobre alle 10 visita guidata al centro storico di Avigliana ed alla Chiesa romanica di San Pietro, che presenta al proprio interno un ciclo di affreschi di età compresa tra XI° e XV° secolo.

Ore 14,30: visita guidata al dinamitificio Nobel, la più importante fabbrica di esplosivi degli anni ’40, straordinario esempio di archeologia industriale di primo Novecento. L’ecomuseo è completamente allestito all’interno della fabbrica di dinamite, con un percorso che catapulta il visitatore nel pericoloso mondo degli esplosivi.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 3483575007 email: camminareincamper@gmail.com