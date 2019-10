Ceva: il nuovo supermercato fa già discutere

Non è ancora stato costruito, ma fa già discutere il nuovo supermercato di Ceva, che sorgerà nell'area urbana degradata di via Consolata, sul terreno che attualmente ospita il magazzino della ditta edile "Dardanelli".

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera, ma soltanto a maggioranza: si è infatti registrato il secco "no" della minoranza, guidata da Fabio Mottinelli . "Apprezziamo chi manifesta la volontà di investire a Ceva, ma non possiamo che essere preoccupati per il commercio cebano e per il vicino supermercato. Abbiamo chiesto che, almeno, vengano destinate risorse per iniziative di rilancio del commercio locale" .

L'opposizione si è detta inoltre preoccupata "per la mancanza di coraggio e di determinazione dell'amministrazione, che afferma di essere contraria, ma impotente, di non poter fare a meno di approvare la variante perché 'tanto l'avrebbero fatto comunque', vendendo come un successo la realizzazione di un giardinetto pubblico che, secondo noi, sarebbe stato realizzato comunque per rendere più gradevole l'area commerciale. Evidentemente l’area così com'era non si prestava alle necessità della grande distribuzione ed è per questo motivo, supponiamo, che è stata fatta richiesta di intervenire a livello urbanistico".