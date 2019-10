Chiusura Filiale CrA-Bper a Falicetto: lunedì 21 incontro con la popolazione

Lunedì 21 ottobre, alle 20,45, nelle scuole Elementari di Falicetto l’Amministrazione comunale organizza una riunione per parlare della decisione della Banca Cassa di Risparmio Bper di chiudere lo sportello nella frazione e per raccogliere richieste, proposte e progetti.

Lo sportello è l’unico esistente nella frazione che conta un migliaio di abitanti.

Diverse ricerche smentiscono il fatto che diminuire il numero di sportelli non aumenta la redditività del settore bancario

La filiale chiuderà dal 22 novembre. Per alcuni mesi, in via sperimentale, sarà mantenuto attivo il solo bancomat.

"Riteniamo utile un incontro con la popolazione e le altre banche locali per fare il punto della situazione e trovare tutti insieme una soluzione alternativa – spiega Giancarlo Panero -. L’assenza di una filiale bancaria avrà ripercussioni negative sul territorio sia nei confronti dei cittadini che delle imprese".