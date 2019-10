Cuneo per i Beni Comuni manifesta per il popolo curdo e invita a boicottare la Turchia

"A fianco del popolo curdo. Contro l'invasione turca". Erano almeno cinquanta, stamattina 15 ottobre, i manifestanti che hanno indetto una piccola manifestazione indetta dalla Lista Cuneo per i Beni Comuni in piazza Galimberti, sotto i portici.

Aderendo all'appello di numerosi Coordinamenti per la Democrazia Costituzionale, chiedono al governo italiano, ai gruppi parlamentari, alle forze politiche, ai sindacati, ai media, di impegnarsi in maniera più decisa per fermare il massacro in corso nei confronti dei curdi e di fermare l'invasione da parte dell'esercito turco della regione della Rojava.

L'invito è quello di boicottare la Turchia non comprando prodotti di aziende turche e delle aziende italiane che hanno delocalizzato in Turchia l'attività produttiva.