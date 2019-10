Dalla Granda parte: Anziani.Com – Gli anziani sono di casa nella comunità

Che cosa accade quando una persona anziana, ancora autosufficiente ma con figli o parenti che non vivono “nei paraggi”, deve cimentarsi con bollette, documenti o avvisi di cui non comprende il contenuto o la forma? E cosa succede quando lo stesso anziano, magari appassionato di bocce o di carte, vive in una zona di frazione e non può raggiungere i luoghi dove poter trascorrere il tempo con amici?

Non è difficile da immaginare, il senso di insicurezza e solitudine pervade la persona anziana e spesso mette in discussione la possibilità che questa voglia o possa continuare a vivere serenamente a casa propria

E’ proprio per tentare di promuovere il mantenimento dell’autonomia, permettendo un buon livello di qualità di vita e salvaguardando relazioni significative, occasioni di incontro con il supporto della propria comunità, che i Comuni di Beinette, Castelletto Stura, Margarita, Montanera, Morozzo in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, con l’ASL e con tutte le associazioni di volontariato presenti sui territori coinvolti hanno presentato alla Compagnia San Paolo un progetto dal titolo “Anziani. Com – Gli anziani sono di casa nella comunità”.

L’idea, proprio per la sua concretezza e aderenza al bisogno, è stata apprezzata ed il risultato è che il progetto è stato finanziato per un biennio.

Inizialmente sono previste una fase informativa di sensibilizzazione e una formativa per tutti coloro che vorranno contribuire in misure diverse alla realizzazione dell’iniziativa. Un ruolo centrale verrà svolto proprio dalla popolazione e dai volontari delle associazioni che potranno essere convolti come antenne territoriali per la rilevazione dei bisogni, bisogni che confluiranno in un gruppo di lavoro composto da operatori del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, dell’ASL e dai referenti delle associazioni di volontariato che in modo sinergico individueranno la risposta concreta più rapida e adeguata.

Una bella sfida che tutti i partecipanti hanno accettato con entusiasmo e disponibilità!