Eccellenze in digitale: al via un nuovo corso a Cuneo

Conoscere le nuove tecnologie al servizio delle imprese e migliorare la propria presenza online: è questo l’obiettivo del ciclo di incontri gratuiti che si terranno presso la Camera di commercio di Cuneo.

Su 28 Paesi dell’Unione europea, l’Italia è al 24esimo posto per la digitalizzazione dell’economia e della società. Questo è quanto risulta dal Digital Economy and Society Index 2019 (Desi), indice sviluppato dalla Commissione Europea che misura il grado di diffusione del digitale nei Paesi Ue.

“Avere una presenza online efficace e conoscere le opportunità di innovazione è il fondamento per essere competitivi e affrontare le sfide che un mercato sempre più globale ci chiede di affrontare. Dopo i successi delle passate edizioni – dichiara il Presidente Ferruccio Dardanello – Eccellenze in digitale torna a Cuneo con un nuovo ciclo di incontri, che si svolgeranno presso le sedi camerali di Cuneo e Alba. Obiettivo è quello di accompagnare i nostri imprenditori verso un’effettiva presenza in una web society”.

Orientamento e accompagnamento sono le linee guida del progetto Eccellenze in digitale 2019 che prevede la presenza di un tutor digitale che seguirà le aziende interessate in un percorso di alfabetizzazione digitale per conoscere e sfruttare le potenzialità dei molti strumenti offerti dalla rete e dai social network.

Il tutor individuato dalla Camera di commercio di Cuneo è Cristian Ranallo che curerà alcune giornate formative insegnando alle pmi a utilizzare il web per acquisire visibilità online.

Da ottobre 2019 fino a febbraio 2020 verranno organizzati sei seminari formativi presso la sede di Cuneo e lo sportello decentrato di Alba.

Il primo appuntamento è per giovedì 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 13 presso la Camera di commercio di Cuneo- Via E. Filiberto n. 3.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Il programma di tutti gli incontri e le informazioni sul progetto sono disponibili alla pagina http://www.cn.camcom.gov.it/eccellenzeindigitale









Agli eventi Eccellenze in digitale si accompagneranno altri incontri sulla digital transformation per scoprire come affrontare la trasformazione digitale adottando delle soluzioni più efficaci ed economiche a vantaggio del proprio business aziendale.

Il primo evento si svolgerà lunedì 21 ottobre alle ore 16 presso la Camera di commercio di Cuneo- Via E. Filiberto n. 3.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione