Inedita partnership tra Ferrero e The Coca Cola Company: nuovo gusto Tic Tac prossimo al lancio in 70 Paesi

Non di sole acquisizioni vive il presente di Ferrero. Dopo l’importante partnership avviata con Unilever per i gelati a marchio Kinder, la multinazionale albese avrebbe infatti in serbo il lancio di una collaborazione con una delle più importanti realtà internazionali del settore alimentare, proprietaria di un marchio che ha pochi eguali nel mondo in quanto a notorietà.



Il matrimonio è quello che nei prossimi mesi porterà alla distribuzione in 70 Paesi del mondo dei Tic Tac al gusto di Coca Cola. Non una novità assoluta, quella di questo aroma, per le popolarissime mentine, che peraltro proprio quest’anno festeggiano il mezzo secolo dall’entrata in commercio, avvenuta nel 1969 grazie a una delle tante geniali intuizioni del cavalier Michele Ferrero: inizialmente battezzate "Refreshing Mint", dall’anno successivo avrebbero assunto il nome commerciale col quale sono distribuite – appunto – in ben 70 Paesi del mondo, con una produzione che la stessa azienda ha recentemente quantificato in 55 miliardi di confetti l'anno (fonte Ferrero Csr).



Già negli ultimi anni gli appassionati del genere hanno infatti potuto gustare varianti come quelle ribattezzate "Buzz Cola" (nel 2016, con packaging ispirato ai personaggi dei Simpsons, la celebre serie di cartoni animati ideata da Matt Groening) o "Cherry Coke", due anni prima, al gusto di cola e ciliegia.



Ma il lancio che presto porterà il nuovo gusto dei confetti made in Alba sugli scaffali di bar e punti vendita della grande distribuzione di mezzo pianeta, accompagnato da una massiccia campagna di spot Tv e pubblicità digitale, segna l’ufficializzazione di un matrimonio tra brand che ha pochi precedenti nel nostro Paese, insieme al debutto del colosso di Atlanta – 35,4 miliardi di dollari di fatturato nel 2017 – nel settore del cosiddetto "sweet package food".

Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più. Nel frattempo la novità segna un nuovo punto di approdo nella Granda, per Coca Cola, che meno di un mese fa, lo scorso 18 settembre, era salita agli onori delle cronache nazionali per l’annuncio dell’acquisizione dell’acqua Lurisia, rilevata per oltre 88 milioni di euro da Idea Taste of Italy, fondo d’investimento che ha per soci Dea Capital Alternative Funds, la famiglia Invernizzi e Eataly Distribuzione, creatura quest’ultima di un altro imprenditore albese, il patron della catena degli "alti cibi" Oscar Farinetti.