Gruppo Egea e Federcasa, dalla Granda un’alleanza che guarda al Piemonte

Continuano ad ampliarsi i servizi promossi a favore della “provincia” italiana dal Gruppo Egea che oggi, con il fatturato vicino al miliardo di euro e oltre 1.200 collaboratori, promuove progetti di valorizzazione dell’ambiente e dell’energia in tutta Italia.



Alla luce della partnership avviata con “Federcasa”, l’associazione dei proprietari di case attiva in Piemonte, con particolare riferimento al Cuneese e al Torinese, Egea propone agli iscritti del sodalizio agevolazioni e servizi personalizzati per la fornitura di energia elettrica e gas.



Se da un lato “Federcasa” supporta gli associati semplificando le loro attività burocratiche e gestionali, Egea si pone al fianco dei proprietari immobiliari con progetti caratterizzati da rintracciabilità, trasparenza, tutela e convenienza.



Tutto ciò attraverso una rete di agenti dedicati e lo sportello di Cuneo (via Roma 8), che assicurano gestione diretta dei contratti luce e gas, assistenza personalizzata e offerte per le forniture energetiche particolarmente vantaggiose, in virtù dell’applicazione di tariffe agevolate.



Da questo comune approccio di servizio al territorio si è sviluppata la collaborazione tra Egea e “Federcasa”, realtà che nelle rispettive attività mettono al centro le persone e l’accrescimento del benessere collettivo.



Dopo il positivo avvio nella Città di Cuneo, il progetto si sta espandendo in maniera capillare nell’intera provincia Granda, dove sempre più numerosi proprietari di case scelgono di tutelarsi affidando le proprie forniture energetiche a Egea.