I volti, la responsabilità e l’impegno dei componenti dell’Organo di indirizzo della Fondazione CrSaluzzo appena insediato

"Da oggi la pagina della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo si apre con una fotografia, segno di un cambiamento importante della vita dell’istituzione".

Non saranno più il profilo del Monviso e la serie delle imponenti architetture della città storica ad introdurre i visitatori nella vita e nelle attività della stessa, ma la nuova immagine dei componenti dell’Organo di Indirizzo, protagonisti cui competono le linee di regia dell’insieme.

"Questo è un modo per riconoscere pubblicamente le responsabilità e l’importante impegno di questi anni, e un invito da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione ad un coinvolgimento sempre più attivo nelle scelte che si dovranno intraprendere per reggere alle sfide degli anni che ci aspettano, a partire dall’attivazione della nostra nuova sede "- Così afferma il presidente della Fondazione Cr Saluzzo Marco Piccat -

La Chiesa e il Centro Congressi di Santa Maria della Stella infatti, non solo riporteranno presto alla luce un inedito pezzo di storia, ma costituiranno, nel tempo, il ricordo dei risparmi, raccolti con sacrificio da parte di centinaia di abitanti del Saluzzese ed ora messi a disposizione della collettività intera. Più di un centinaio di anni di speranze e attese, che hanno permesso oggi la rinascita di un complesso architettonico, aperto ad accogliere iniziative di vario genere, economiche, commerciali e culturali, accomunate dall’obiettivo di rendere un servizio di crescita per il territorio e i suoi abitanti.

Per questo la sua attesa inaugurazione, prevista entro la fine del 2019, dovrà essere un momento di incontro e di festa per l’intera collettività. Inoltre, oltre all’apertura della nuova sede e alla proposta di attività per renderla il più possibile attiva tra le emergenze di cui il territorio si può vantare, il nostro impegno sarà quello di rendere la Fondazione sempre più partecipe ai progetti ad ampio respiro, con le altre Fondazioni Bancarie a noi limitrofe, Cuneo e Torino, e tutte le altre facenti parti dell’Associazione Piemontese, pur nel rispetto della nostra indipendenza e delle nostre evidenti minori possibilità economiche.

Siamo una Fondazione che insiste su un territorio di Confine, e questo, in collaborazione con l’Amministrazione della Città di Saluzzo e le Altre presenti sul territorio, Enti Culturali e Diocesi, dovrà e potrà offrire nuove possibilità per veicolare, anche in ambiti più estesi, il nome di Saluzzo. Le diverse competenze che i componenti del Consiglio di Amministrazione possiedono, e che voglio ringraziare pubblicamente per la collaborazione prestata in questi primi mesi, potranno certamente arricchirsi con l’apporto dell’Organo di Indirizzo, grazie ad un dialogo costante e con la creazione di commissioni di lavoro, anche a scadenza mensile.

Tali commissioni, gratuite per tutti e rese possibili da un apposito capitolo dello Statuto, potranno toccare i diversi temi declinati della mission della Fondazione, quale tutti ci auguriamo. In chiusura non posso dimenticare tutti i Volontari che, in questi mesi, si sono impegnati nella preparazione dei primi eventi pubblici programmati e tutte le persone che, domenica scorsa, hanno pazientemente atteso il loro ingresso in ‘Banca’ unicamente per ricevere un libro...quasi un capitolo del ‘mundo al revés’.

A tutti va il mio sincero ringraziamento nella certezza che l’impegno non verrà meno, anzi: dall’apertura della Biblioteca d’Arte, alle giornate dell’inaugurazione della sede, ad alcune altre iniziative in cantiere, il loro numero continuerà a crescere.

Conclude Piccat: “Al saluto con cui monsignor Carlo Fedele Savio rispondeva alle persone che incontrava per le stradine della città, ‘Com’è bella Saluzzo”, mi piacerebbe col tempo si sostituisse quello di “Come sono attivi i componenti e gli amici della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo”.

I nomi dei venti componenti l’Organo di indirizzo della Fondazione Cr Saluzzo sono: Silvio Allamandi, Enzo Beltramone, Lidia Botta, Giacomo Cacciolatto; Mario civalleri; Paolo Colombero, Mario Dotto, Romano Ficetti, Don Marco Gallo, Giovanna Giolitti, Giovanna Manna, Antonio Marenco, Luca Martin, Alessandro Pairone, Maurizio Peirano, Riccardo Rosatello, Bruno Sacchi, Pierino Sassone, Giovanni Sola, Giuseppe Vai.