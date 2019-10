Nuovo sgombero per il sottopasso del Movicentro di Cuneo: 12 le persone identificate e allontanate

Ennesimo sgombero del sottopasso del Movicentro a Cuneo, dove alle 6.30 di oggi 15 ottobre sono intervenuti agenti delle Volanti della Polizia di Stato e agenti della Polizia locale.

12 le persone presenti, tutte di origine africana e tutte identificate. Nessuno ha opposto resistenza. Una volta allontanate, sono intervenuti gli addetti del Consorzio ecologico, che hanno provveduto a portare via materassi, coperte, cartoni ed effetti personali, per poi pulire e igienizzata l'area con una idropulitrice.

Dallo scorso 10 ottobre è stato aperto il centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa, in via Bongioanni, dove possono trovare ospitalità per la notte 40 persone, 35 uomini e 5 donne.