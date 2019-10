Pettorina gialla e badge di cartoncino e canapa: così Castagnito si prepara alla sua 1ª giornata ecologica

Il Comune di Castagnito, in collaborazione con la Protezione civile e la scuola primaria, organizza la 1ª Giornata Ecologica, coinvolgendo i bambini, gli abitanti e i volontari.

Le strade interessate alla pulizia saranno le comunali e provinciali che collegano il capoluogo con le frazioni di San Giuseppe e Baraccone.

Il territorio verrà suddiviso nel seguente modo: le strade comunali, meno trafficate, saranno assegnate ai bambini, ovviamente accompagnati dai genitori; quelle provinciali agli adulti. Lungo i percorsi dedicati alla pulizia saranno presenti i volontari della Protezione Civile, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Appuntamento dunque in frazione Baraccone, sabato 19 ottobre alle ore 8, davanti alla piazzetta della Scuola Primaria "Suor Tecla Merlo", dove a tutti i partecipanti verranno distribuite pettorine gialle e badge da indossare al collo, in cartoncino con catenella in canapa, con sopra la scritta "La Giornata Ecologica. Io ci sono" e il nome del bambino.



L'iniziativa prevede una fase preparatoria, rivolta agli insegnanti e agli studenti della Scuola Primaria, attraverso un incontro fissato per giovedì 17 ottobre, quando si parlerà dell'importanza del riciclo e di un corretto smaltimento dei rifiuti, e verrà illustrato il programma della mattinata di pulizia.



"Con una corretta raccolta rifiuti il nostro paese sarà più pulito. Invito la popolazione a partecipare numerosa alla nostra prima giornata ecologica, confidando nella sensibilità di ognuno verso l'ambiente in cui viviamo e che ci circonda - dice il sindaco Carlo Porro -. Essendo la nostra prima esperienza, speriamo di ricevere una risposta positiva da parte della comunità, per poi perfezionarla e ripeterla a rotazione e in sinergia con gli altri Comuni vicini, che già da tempo adottano l'iniziativa ottenendo buoni risultati sull'immagine dei paesi".



In caso di maltempo la giornata ecologica verrà annullata e rinviata in data da destinarsi. Ulteriori informazioni presso gli uffici comunali, al numero 0173/213.139.