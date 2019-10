Progetto presidio a Saluzzo: 5 anni di lavoro sul territorio, venerdì il convegno promosso dalla Caritas diocesana

La sala contrattazioni al Boro Boario, dalle 10 alle 13 di venerdì 18 ottobre ospiterà il convegno promosso dalla Caritas diocesana di Saluzzo, nel quale si presenta il rapporto “Vite sottocosto” e prevede una tavola rotonda sugli stagionali.

Sarà l’avvocatessa Caterina Boca, membro dell’ufficio politiche migratorie e protezione internazionale della Caritas Italiana e referente nazionale del Progetto Presidio, l’ospite d’onore del Convegno dal titolo “Progetto presidio a Saluzzo: 5 anni di lavoro sul territorio”.

L’apertura lavori alle 10 con i saluti e l’introduzione del direttore della Caritas diocesana don Giuseppe Dalmasso a cui seguirà la presentazione del rapporto “Vite Sottocosto” da parte di Caterina Boca.

Il dossier fotografa l’operato dei 13 Presidi Caritas in tutta Italia, nati per offrire supporto ai lavoratori migranti vittime e, potenziali vittime di sfruttamento in ambito agricolo.

Virginia Sabbatini (coordinatrice Presidio Caritas Saluzzo) ripercorrerà i risultati dell’attività svolta dal 2014 dal progetto Presidio “Saluzzo Migrante”: “ l’unico nel nord Italia attivato da Caritas Italiana- afferma - che monitora, accompagna e prende in carico i lavoratori stagionali offrendo loro servizi gratuiti di assistenza legale, sanitaria, amministrativa, ascolto e dignità anche grazie a decine di giovani volontari".

La parola passerà agli attori diretti del territorio con le testimonianze di un imprenditore agricolo e di un bracciante.

Alle 11,45 spazio alla tavola rotonda moderata da Anna Cattaneo (responsabile comunicazione Saluzzo Migrante) alla quale sono invitati ad intervenire il Comune, il Consorzio Monviso Solidale, i sindacati CGIL/FLai-CGIL, CISL/Fai-CISL, il Centro per l’impiego, ConfCooperative, Coldiretti, Cia, Confagricoltura.

Per info: www.saluzzomigrante.it