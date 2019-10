Teatro del Marchesato, parte il corso di formazione teatrale: giovedì la presentazione aperta a tutti

Teatro del Marchesato: riparte il corso di formazione teatrale, rivolto a tutti dai 14 ai 99 anni.

La prima lezione gratuita è giovedì 17 ottobre, alle 20 nella sede, in piazza Vineis 11.

“Sarà un percorso diverso e più coinvolgente – assicura il capocomico Mauro Bocci - I fondamentali verranno presentati non con la classica didattica frontale, ma attraverso incontri tematici, laboratori, seminari, video.

Uno dei plus rispetto all’offerta in generale in circolazione è quella di avere un vero palcoscenico che diventa strumento importante per le lezioni pratiche”.

Il corso avrà durata biennale e prevede la realizzazione di un saggio finale con il debutto in palcoscenico. L’impegno è di due giorni alla settimana per lezioni di recitazione, comunicazione diretta, espressione corporea, lettura espressiva, dizione, improvvisazione. Ma anche Storia del teatro e “Dall’idea alla messa in scena” per imparare a realizzare un percorso di messa in scena delle idee teatrali personali o tratte da testi di autori.

Alle figure ormai “storiche” del palcoscenico di piazza Vineis: Pia Capelli Ghigo, Valerio dell’Anna, Ugo Rizzato, si affiancherà un gruppo di giovani che sono cresciuti nel teatro, il piccolo Stabile di Saluzzo: Laura Sassone, Maria Virginia Aprile, Maria Ludovica Aprile, Mattia Magra.

Da quest’anno gli iscritti al corso avranno l’iscrizione automatica U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro).

Altro valore aggiunto del corso è la possibilità che hanno i partecipanti di poter entrare a far parte di una Compagnia del Teatro.

Alla serata di presentazione parteciperanno gli insegnanti per dare informazioni e rispondere alle domande. Info: Lucetta Paschetta: 3388590877 – Pia Ghigo: 3408682405 – Mauro Bocci: 3497011297