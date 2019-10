Wi-Fi gratuito a Monastero di Vasco: in arrivo 12 access point

Svolta tecnologica in arrivo a Monastero di Vasco, che nei prossimi giorni assisterà all'inizio dei lavori di installazione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di 12 punti di connessione Wi-Fi gratuiti in modalità hot-spot.

Un intervento reso possibile dall'assegnazione, da parte della Commissione Europea dell'iniziativa "WiFi4EU", di un contributo di 15mila euro, erogato sotto forma di voucher in favore dell'amministrazione comunale monasterese, che ha individuato una dozzina di "access point".

"L'esecuzione del progetto, così come proposto, rappresenta un elemento di oggettivo valore aggiunto per il territorio - spiegano dal Comune -, oltre che costituire, sul piano pratico, un servizio molto sentito dalla cittadinanza a causa della mancanza di altre infrastrutture di trasferimento dati in grado di garantire connessioni adeguate alle sempre crescenti esigenze di connettività dell'utenza".