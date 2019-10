Bra, riparte la rassegna di cinema Grand’età

Riparte la rassegna cinematografica autunnale che il Comune di Bra dedica ai cittadini over 60. Anche quest’anno “Grand’età al cinema” prevede quattro film a prezzo scontato che saranno proiettati ogni lunedì alle 15,30 nel multisala Impero (via Vittorio Emanuele, 211) dal 4 al 25 novembre 2019.

Si parte lunedì 4 novembre con “Book Club”: commedia americana del 2018 diretta da Bill Holderman, racconta la storia di Carol (Mary Steenburgen), Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda), Sharon (Candice Bergen), quattro donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente.

Lunedì 11 novembre sarà la volta del film drammatico “Domani è un altro giorno”, diretto da Simone Spada, con Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Tommaso e Giuliano sono due amici per la pelle. Uno vive in Canada, l'altro a Roma. Uno è taciturno, l'altro esuberante. Uno ha paura dell'aereo, l'altro è capace di improvvisare un'andata e ritorno per Barcellona in giornata. Quando Giuliano, malato gravemente, prende una decisione irreversibile, Tommaso supererà la paura di volare e andrà a trovarlo a Roma per passare insieme quattro giorni di amicizia e condivisione.

“E poi c’è Katherine” sarà invece il titolo in programma lunedì 18 novembre: la vita di una leggendaria conduttrice televisiva viene stravolta quando decide di assumere tra gli autori una donna. Originariamente nata per attenuare le discussioni sulla disparità di trattamento, la sua decisione ha conseguenze inaspettatamente esilaranti dal momento che le due donne sono molto diverse per cultura ed età ma unite dalla passione per la battuta pungente. Regia di Nisha Ganatra.

Chiude la rassegna lunedì 25 novembre la commedia drammatica americana (diretta da diretta da Peter Farrelly) “Green Book”, che racconta del buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti.

La tessera di abbonamento ai 4 film, riservata agli over 60, costa 10 euro ed è in vendita presso i Centri di Incontro di via Montegrappa, Bescurone, l’Arci Unitre, l’Auser, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, l’ufficio Turistico del Comune o direttamente al cinema Impero prima delle proiezioni. Anche quest’anno la rassegna si arricchisce di uno spettacolo teatrale organizzato dall’Auser di Bra in collaborazione con la compagnia teatrale Kabuki presso l’Auditorium della Cassa di Risparmio di Bra (via Adolfo Sarti, 8): sabato 30 novembre 2019, alle 17, andrà in scena lo spettacolo “Tango, Monsieur”. L’evento è ad ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Arci di Bra, nella sede di via Gianolio 26, telefono 0172.431281. (rb)





Info: Città di Bra – Servizi alla persona tel. 0172.438336

Arci Bra – tel. 0172.431281