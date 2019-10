Intervento dei vigili del fuoco e dell'emergenza sanitaria nella serata di ieri (lunedì 15 ottobre) a Fossano.

I soccorsi sono intervenuti in un alloggio di via IV Novembre per un'intossicazione da monossido di carbonio.

Parrebbe che le cause siano da ricercarsi nell'accensione da parte dei presenti di un braciere domestico, del quale poi hanno perso il controllo.

Gli intossicati sono stati portati al più vicino ospedale per i controlli di routine.