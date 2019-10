Si sgancia il rimorchio di un mezzo pesante sulla SP3: strada chiusa a Novello

Le operazioni in corso sulla Provinciale 3

Incidente stradale nella mattinata di oggi (martedì 15 ottobre), a Novello.

Coinvolto un mezzo pesante con rimorchio, in transito lungo la SP3, che ha perso il controllo di quest'ultimo: il rimorchio, sganciatosi, ha occupato parte della carreggiata.

Non si segnalano feriti o altri mezzi incidentati; il traffico in zona è rallentato ma non impossibilitato a scorrere.

Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Alba per ragioni di sicurezza: il proprietario del mezzo, comunque, ha deciso di risolvere la situazione da solo chiamando una ditta che proceda alla rimozione e al riaggancio del rimorchio.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10.10

STRADA CHIUSA PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL RIMORCHIO

In questo momento il tratto della Sp3 posto ai piedi di Novello (i tornanti detti "giro della volpe") è temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del rimorchio.

Sul posto sono presenti pattuglie dei Carabinieri provenienti del Comando di Bra e della Polizia Municipale dell'Unione Langa del Barolo.

Si prevede che la strada possa tornare percorribile nel giro di 30 minuti circa.