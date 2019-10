Rubano dai cassonetti degli abiti usati: Municipale di Dogliani denuncia sette persone

Nei giorni scorsi, a seguito della segnalazione pervenuta dal sindaco Ugo Arnulfo, personale del Servizio Associato Polizia Locale Dogliani-Farigliano ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza sul territorio di competenza.



“Purtroppo sul nostro territorio si sono recentemente verificati casi di abbandono di rifiuti nell’alveo di torrenti, oltre ad atti di vandalismo che sono sfociati addirittura in casi di furto e danneggiamento di attrezzature pubbliche di proprietà di tutti i cittadini – spiega il sindaco Ugo Arnulfo –. Alla luce di tutto ciò la nostra Amministrazione, non intenzionata a subire passivamente tali incresciosi episodi, ha deciso di intensificare i controlli sul territorio, coinvolgendo tutti gli organismi preposti per arginare e risolvere questo problema”.



Successivamente a una scrupolosa attività di indagine e attenta analisi delle registrazioni del sistema videosorveglianza comunale, la Polizia Municipale ha deferito all’autorità giudiziaria T. D. N., cittadina bulgara, e altre sei persone ancora ignote.



Le indagini proseguiranno e saranno predisposti servizi mirati straordinari di controllo del territorio finalizzati a prevenire o reprimere reati predatori e vandalici.



Le aree interessate dai furti di abiti usati sono state segnalate più volte, da privati cittadini, in evidenti situazioni di degrado urbano. L’Amministrazione comunale ha dovuto ricorrere a interventi straordinari del reparto tecnico, per ripulire e ripristinare lo stato dei luoghi.