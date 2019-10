L’importanza delle recensioni online

Ci sono e-commerce come Amazon che non sono da considerare esclusivamente dei semplici negozi dove acquistare merce online. Questa tipologia di sito web contiene delle preziosissime risorse e informazioni, che molti utenti e addetti ai lavori hanno saputo sfruttare a proprio vantaggio.

Migliaia di persone infatti, affollano ogni giorno questa tipologia di siti per cercare prodotti attraverso le recensioni dei clienti.





Amazon, ad esempio, viene spesso utilizzato come fonte di ricerca, quando altri siti non includono informazioni sufficienti per prendere una decisione consapevole. Una miniera di dati preziosi, utili sia ai consumatori in cerca di informazioni che ai Product Manager delle aziende.

Come influiscono le recensioni sui consumatori?

Gli utenti più esperti non acquistano mai un prodotto senza sapere prima come questo funziona o appare nella realtà. Queste persone possono impiegare giorni per leggere tutte le recensioni positive e negative prima di prendere la decisione più importante: estrarre la carta di credito e acquistare l’articolo!

Il vantaggio delle recensioni è che riescono far sentire i consumatori più sicuri di sé.

Più recensioni positive ha un articolo e più il cliente sarà convinto che starà prendendo la decisione giusta.

Che vantaggi portano le recensioni ai venditori?

Le recensioni degli articoli sono una parte essenziale del branding e del marketing di un negozio online; aiutano a costruire la fiducia e la lealtà, e tipicamente descrivono ciò che distingue un prodotto da un altro.

Le recensioni possono aiutare ad aumentare anche la presenza online di un negozio. Dal momento, infatti, che il feedback dei clienti appare sulla pagina di un prodotto, le recensioni aiuteranno gli utenti a trovare tali pagine, attraverso la ricerca delle parole chiave su Google o altri portali.

Inoltre, se i clienti condividono i prodotti che hanno recensito sui propri social network, il marchio e gli articoli otterranno una maggiore esposizione.

Le recensioni possono anche aiutare i venditori a capire meglio i propri prodotti. È possibile trascorrere ore utilizzando un prodotto e accorgersi che certi pregi o difetti vengono notati solo da alcuni clienti. Ciò significa che i clienti possono dare idee e spunti di miglioramento a tutti i brand, compresi i marchi concorrenti che vogliono realizzare un nuovo prodotto.

Fidarsi di un prodotto o un brand

L'importanza delle recensioni può essere ridotta ad una sola parola: fiducia. Prima di fare un acquisto, bisogna che il cliente creda che l’esperienza sarà positiva.

Secondo alcuni studi di mercato, fattori come il prezzo, il fascino e la qualità, giocano un ruolo minore nella decisione di acquisto, rispetto alla fiducia.

Questo è vero per lo shopping nei negozi fisici ma è ancora più importante quando si acquista online. «Non essere in grado di vedere un articolo di persona, rimodella il modo in cui possiamo impegnarci con un prodotto.» dice Francesca Marino autrice per il portale di guide e recensioni Nnhotempo.it.

E mentre per una persona acquisire fiducia verso una marca o un prodotto richiede certamente tempo, per un brand, costruire la fiducia online è ancora più difficile.

Ecco perché, secondo un sondaggio di Nnhotempo.it , tra gli acquirenti online, le ragioni principali per fidarsi di un marchio sono la precedente esperienza con quel brand e le buone recensioni online.

Il ruolo delle cattive recensioni

«È utile notare che, sebbene le buone recensioni siano importanti, le recensioni negative sono essenziali per costruire la fiducia dei consumatori», racconta Francesca Marino.

«Abbiamo avuta conferma da alcuni studi, che la maggior parte dei consumatori cerca recensioni negative. Quest’ultime sono in grado di confermare la credibilità dei prodotti, determinando la rilevanza di tutte le informazioni che siamo in grado di raccogliere online.»

Non è realistico ottenere da ogni acquirente una raccomandazione positiva e appassionata per un bene o un servizio. Se tutte le recensioni di un prodotto online sono fantastiche, i consumatori si trasformeranno inconsciamente in persone più diffidenti.