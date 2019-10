Segnali di trading e trading automatico, come utilizzarli

Chi desidera dedicarsi al trading online oggi ha la possibilità di approfittare di una serie di interessanti strumenti. Tra questi i segnali di trading sono particolarmente interessanti; si tratta in sostanza di indicazioni sull’andamento delle quotazioni di un bene, o suggerimenti sugli affari più interessanti del momento. Saper sfruttare i segnali di trading in modo corretto e trovare quelli più affidabili permette di investire senza interessarsi dell’andamento dei mercati, affidandosi a dati ottenuti dall’esterno.

Dove trovare i segnali di trading

Sono numerosi i siti che offrono segnali di trading gratis , altrettanti quelli che li offrono esclusivamente ai propri clienti o previo pagamento di un abbonamento periodico. Chiaramente non tutti i segnali sono ugualmente affidabili, anche perché in teoria chiunque può pubblicare, ad esempio attraverso una pagina social, la propria opinione su una specifica speculazione, dichiarando che si tratta di informazioni certe e documentabili. Detto questo, tra i segnali più utili ci sono quelli delle riviste e dei quotidiani che si occupano di affari e finanza, così come quelli proposti dai siti che danno accesso alle piattaforme di trading. In alcuni casi i segnali sono indicazioni derivanti da una precisa analisi tecnica, che quindi si basano sull’osservazione diretta dei mercati. Questi sono tra i più utili, perché consentono di avere una chiara visione dell’andamento nel tempo di una specifica quotazione, senza dovercisi dedicare di persona.

Il trading con i robot

Molti trader, soprattutto quelli alle prime armi, oggi ottengono segnali di trading attraverso l’utilizzo di appositi software, detti robot, che effettuano l’analisi tecnica per quanto riguarda asset prescelti dall’utilizzatore. Stiamo parlando di software in grado di monitorare e analizzare le quotazioni per giorni, o anche per settimane, andando poi ad evidenziare particolari indicatori che possono aiutare per le future previsioni. Solitamente i trader esperti svolgono in autonomia questo tipo di analisi, cosa invece più difficile per chi non è del settore e ha cominciato da poco ad investire negli strumenti derivati. Anche in questo campo esistono varie tipologie di software per l’analisi tecnica, alcuni più validi di altri. Solitamente i migliori software sono quelli a pagamento, o forniti da fonti certe.

Il trading automatico

Si tratta dell’evoluzione dei segnali di trading e dei software per l’analisi tecnica. Sono numerose le piattaforme che permettono di fare trading copiando altri trader, o seguendo in modo automatico i segnali disponibili. In questo caso si impostano specifici parametri, riguardanti il singolo asset o la cifra da investire, in seguito sarà la piattaforma ad investire in autonomia, secondo i suggerimenti disponibili giorno per giorno, o anche ora per ora. Questo tipo di investimenti permettono di ottenere qualche piccolo successo, è importante comprendere però che non si possono sostituire alle decisioni personali; spesso chi utilizza il trading automatico vi investe solo una piccola percentuale del capitale a disposizione, per il resto si occupa in prima persona dei vari investimenti da fare nel corso della giornata. Per chi è alle prime armi, e ha poche indicazioni sulle scelte da fare, si tratta comunque di un buon inizio.