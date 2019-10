4sangiu a Fossano insieme all'associazione Raggi da Oltre Confine

Diceva Paolo Coelho: “Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore”. Questa frase è utile a tutti noi nella vita di ogni giorno, ma assume un significato davvero specialissimo se pensiamo all’esperienza di Gianpaolo Sandri (Giampy), disabile fisico autore del libro “Cammino da seduto” e fondatore dell’Associazione Culturale Raggidaoltreconfine. A bordo della sua sedia a rotelle, Giampy si reca nelle classi delle scuole medie e superiori della Provincia di Cuneo per parlare di handicap, di inclusione, di coraggio, di abbattimento delle barriere architettoniche. Lavora con studenti, genitori ed insegnati, aiutato da un staff di figure professionali (tra cui la Dott.ssa in psicologia Elisa Daniele) per promuovere una società più felice e una vita migliore... per tutti.

L’occasione per riflettere su tutto questo e su tanti altri temi ce la offrono i 4Sangiu (for sangiu), band Saviglianese che negli ultimi anni si è esibita in tutta la Provincia Granda e oltre, per spettacoli di beneficenza. Ecco i membri del gruppo: Giuseppe Alladio, Romina e Daniela Gianoglio, Giona Bosio, Mauro Borello, Bobo e Domenico Bosio. La serata sarà piena di musica dal vivo: le belle voci dei protagonisti interpreteranno grandi successi italiani e stranieri, per tutti i gusti e tutte le età, sfiorando con delicatezza temi difficili, gridando con forza la bellezza della vita, senza compromessi, arrivando dritti al cuore come solo la musica può fare.

La trama dello spettacolo IN VIAGGIO – Coraggio Relazioni Sogni è liberamente tratta da uno scritto facente parte della raccolta “Un Sogno per Camminare” di Don Derio Olivero (oggi Vescovo della Diocesi di Pinerolo). Per la tappa fossanese di IN VIAGGIO non ci saranno solo piu’ le frasi tratte dal suo libro ma sara’,proprio, Mons. Derio a guidare gli spettatori tra il coraggio, le relazioni e i sogni in un percorso molto curioso per arrivare ad una sorprendente meta.

Accanto ai 4Sangiu saliranno sul palco anche la compagnia teatrale dialettale “La corte dei folli” (che gioca in casa!) e le allieve della scuola di ballo “La Maison de la Danse” di Cuneo (coreografie di Simona Rivotti, direttrice della scuola).

Non ci resta che preparare una valigia e partire: sabato 26 Ottobre, alle ore 21, presso l’Aula Magna dell’Istituto G.Vallauri di Fossano, ci troviamo tutti lì per sederci, allacciare le cinture e volare via. “Saltate su, guidiamo noi. Fidatevi. Lasciatevi trasportare dalle emozioni, perchè ad ognuno questo spettacolo dice qualcosa” esortano i 4Sangiu. “Fate con noi questo viaggio. Ne uscirete arricchiti”.

Lo spettacolo, presentato dal direttore di La Fedelta’ di Fossano WALTER LAMBERTI, è a ingresso libero, non ci sono prenotazioni di posti ne biglietti da acquistare. Sarà però molto gradita un’offerta da parte del pubblico, per poter sostenere le tante attività dell’Associazione Culturale Raggidaoltreconfine, con particolare riferimento al progetto “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”.