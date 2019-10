A Venasca grande castagnata e laboratori ludico-creativi

Al via i laboratori ludico-creativi che si terranno a Venasca in data domenica 20 ottobre (al pomeriggio) in occasione della 30° edizione della manifestazione “La Castagna – Mostra Mercato della Valle Varaita”, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Venasca.

I laboratori sono realizzati nell’ambito del progetto “Info Rete Valle Varaita” per la gestione in rete degli Uffici Turistici della Valle Varaita (Pontechianale, Venasca, Costigliole Saluzzo e Busca) nel triennio 2018-2019-2020, all’interno del quale la Cooperativa La Fabbrica dei Suoni ha ricevuto incarico, da parte dell’Unione Montana Valle Varaita, di organizzare attività di animazione turistica per bambini.

Domenica 20, inoltre, il parco tematico La Fabbrica dei Suoni sarà aperto al pubblico con due visite guidate, alle ore 15:00 e alle ore 17:00.