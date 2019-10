Arriva la Grande Castagnata di Frabosa Soprana (VIDEO)

Il 19 e il 20 ottobre Frabosa Soprana ospiterà la grande Castagnata organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune per promuovere i prodotti tipici locali di stagione: il formaggio Raschera, i funghi dei boschi circostanti, le paste di meliga e le castagne, arrostite in innumerevoli padelle.

Il mercatino del dolce e del salato e il tradizionale Festival degli Artisti di Strada, la distribuzione di caldarroste e vino e l’animazione in piazza sono solo alcuni degli elementi del programma.

L'evento è stato presentato a fine settembre nella sede ATL del Cuneese. Guarda il video: