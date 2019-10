La Langa di Michele Pellegrino, a Grinzane Cavour presentazione del volume e della mostra promossi dalla Fondazione CRC

Venerdì 18 ottobre alle ore 15 presso la Sala convegni del Castello di Grinzane Cavour verrà presentato il catalogo fotografico Langa di Michele Pellegrino, edito da Skira e promosso dalla Fondazione CRC, e l’omonima mostra che presenta una selezione di fotografie sulle Langhe e i suoi paesaggi.



All’incontro sarà presente Michele Pellegrino e interverranno: Giandomenico Genta, Presidente Fondazione CRC, Andrew Graham-Dixon, critico d'arte, Walter Guadagnini, direttore di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, e Daniele Regis, docente del Politecnico di Torino.

Il volume Langa rappresenta la seconda occasione di valorizzazione dell’opera del fotografo di Chiusa Pesio, che nel 2017 ha donato il suo intero archivio fotografico alla Fondazione CRC grazie al progetto Donare. Un secondo catalogo tematico che segue l’opera Michele Pellegrino. Storie, edito nel 2018 sempre da Skira, e la mostra Michele Pellegrino. Una parabola fotografica, promossa dalla Fondazione CRC da maggio ad ottobre 2018 a Cuneo presso la Chiesa di San Francesco con la curatela di Enzo Biffi Gentili, che aveva ripercorso i 50 anni di carriera di Pellegrino attraverso la selezione di settantacinque scatti.



“Le Langhe durante il periodo autunnale attirano l’interesse di tanti visitatori grazie alla qualità e alla ricchezza degli eventi che ospitano: la presentazione di questo volume vuole offrire l’occasione per osservarle attraverso lo sguardo artistico e la fotografia di Michele Pellegrino” aggiunge il presidente della Fondazione CRC, Giandomenico Genta. “E, grazie alla collaborazione con il Consorzio Tutela Barolo e Barbaresco, stiamo lavorando in questi giorni per portare gli scatti di Pellegrino anche oltreoceano, in un evento che si terrà nei prossimi mesi a New York”.

L’ingresso alla presentazione di venerdì 18 ottobre è libero: ai partecipanti verrà distribuita una copia gratuita del catalogo. Si prega di confermare la presenza scrivendo a info@fondazionecrc.it