Quarto Motogiro Bianco Moto Cuneo: la manifestazione, aperta a tutti, avrà come meta il Lago di Osiglia

Domenica 20 ottobre la concessionaria Cuneese Honda Bianco Moto organizza, in collaborazione con i soci del Bemar Racing Team, la quarta edizione del Motorigo, aperto ad ogni tipo e marca di moto.

Dopo il ritrovo, previsto presso i locali della Bianco Moto, alle ore dieci vi sarà la partenza dei partecipanti che si dirigeranno verso il Santuario del Deserto di Millesimo, dove si sosterà per il pranzo al sacco.

In seguito ci si dirigerà verso il Lago di Osiglia per un tour panoramico, che porterà i motociclisti fino a Dogliani, dove verrà effettuata una sosta per la foto di gruppo sulla panchina gigante.

Il rientro è previsto per le ore 18,30 circa, presso l’Agriturismo Il Falco di Monterosso Grana, dove verrà consumata la cena.

Per informazioni telefonate allo 0171.694373, oppure scrivere all’indirizzo info@biancomoto.com.