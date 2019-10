Torna a Fossano Il Gran Tour in Mountain Bike dei 7 comuni

Domenica 13 ottobre il Club Alpino Italiano - Sezione di Fossano propone la nona edizione del Gran Tour in Mountain Bike dei 7 Comuni di Fossano, Centallo, Castelletto Stura, Cuneo, Montanera, Sant'Albano Stura e Trinità.

Il programma prevede il ritrovo al Foro boario fossanese (piazza Clemente Panero) alle ore 8.30, con partenza alle ore 9.00. Il percorso si snoda tra le piste ciclabili del Parco Naturale Gesso-Stura, tra stradine di campagna e guadi panoramici.

Nel corso della giornata sono previste pause per il ristoro e al termine della biciclettata è stata organizzata una lotteria. Iscrizioni entro e non oltre venerdì 11 ottobre. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla quota d'iscrizione. Per info e prenotazioni contattare il gruppo ciclo CAI di Fossano: Beppe Rulfo al numero 340/6609884 o Beppe Ghiglione al 338/8703377.