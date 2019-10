Attesa per le novità sull'Alfa Romeo Stelvio: tutte le anticipazioni

Ha contribuito a scrivere la storia dell’auto sportiva, e ancora oggi guidare un’Alfa Romeo ha il sapore del mito. Dai modelli mitici che si imponevano rombanti nelle cronoscalate e nei percorsi misti, alle Alfa33 che davano filo da torcere alle Carrera911, fino alla spider decapottabile del “Il laureato”, la casa italiana è rimasta sempre icona di stile, capace di sfornare modelli di stile e concept innovativi. Attesissima, la Stelvio di fatto è stata la prima SUV dell’Alfa Romeo con peculiarità che si possono scoprire anche sulla versione web della rivista Quattroruote , ad esempio. A novembre verrà presentato il nuovo restyling della Stelvio a Los Angeles, come annunciato a settembre: nel mondo Alfa c’è molta curiosità per le novità in arrivo.

Le caratteristiche rinnovate dell’Alfa Romeo Stelvio

Nel frattempo filtra qualche anticipazione: i primi ritocchi evidenti saranno quelli al look esterno, più moderno, mentre gli interni verranno ridisegnati e, certamente, migliorate le tecnologie di guida. Lo schermo ha finalmente la tecnologia touch-screen, al posto della vecchia rotella sul tunnel, e un SO rinnovato. Cambia anche il disegno della consolle centrale, con i tasti e il selettore marce modificati, insieme alle leve del piantone ed il volante. Modifiche sono previste anche alla “guida autonoma” che passerà al livello 2, con un controllo su sterzo, freni e acceleratore nelle situazioni di regime, come in autostrada o in colonna nel traffico. Modifiche anche alle tonalità della carrozzeria, aumenterà l’assorbimento acustico grazie ai nuovi vetri laminati.

I nuovi allestimenti dell’Alfa Romeo Stelvio

Ad oggi tra gli ultimi allestimenti usciti da sottolineare quello Sport Tech e Turismo Internazionale, presentati rispettivamente a maggio e a giugno di quest’anno, sia per la Giulia che per la Stelvio. La Stelvio ST, in particolare, sfoggia cerchi in lega da 19 pollici a 5 fori e quattro colorazioni aggressive. C’è la possibilità di scegliere, infatti, tra il classico Rosso Alfa e il Bianco Alfa storico, tra l’elegantissimo Nero Vulcano, o il Grigio Stromboli. Per i cerchi è prevista una doppia opzione fuori serie, da 19 o da 20 pollici, nella versione “Lusso” a 9 razze, o “Design”. La trazione è Q4 sia sul Diesel da 190 CV che il 2 litri Benzina da 200 CV, mentre sul Diesel da 160CV c’è il cambio automatico ad 8 marce. La Stelvio TI, invece, che finalmente va in strada anche in versione Diesel, col 2,2 Turbo da 210 CV, è stata “ritoccata” nei fanali posteriori bruniti e i dettagli stilistici in fibra di carbonio, che si notano soprattutto sugli specchietti retrovisori e nella “V” del triangolo del trilobo. Spicca il nero anche sulla rete della mascherina anteriore e sui cerchi in lega in contrapposizione alle pinze rosse. Sempre nere sono le cornici dei cristalli esterni e i terminali della marmitta. E sono black, all’interno, anche i sedili e la tappezzeria.