Il braidese Sebastiano Luca viceresponsabile regionale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d'Italia

Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Fabrizio Comba, ha nominato il braidese Luca Sebastiano viceresponsabile regionale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d'Italia.

"È un vero piacere - dichiara Comba - poter annoverare tra i membri del Coordinamento Regionale, nel Dipartimento Sicurezza, una persona di assoluta professionalità ed esperienza come Sebastiano Luca, il quale, alle recenti elezioni amministrative, ha anche dimostrato di avere un elevato consenso nella città di Bra".

"Ringrazio - commenta Luca - coloro che hanno riposto stima e fiducia nella mia persona, affidandomi questo prestigioso incarico, in particolare i coordinatori regionale e territoriale, Fabrizio Comba e Roberto Russo. Sono onorato di assumere questo incarico, per il quale intendo sin da subito assicurare il mio massimo impegno; metto al servizio della collettività l'esperienza personale acquisita in molti anni di onorato servizio nell' Arma dei Carabinieri, sarò disponibile a dialogare con chiunque voglia affiancarmi e supportarmi. Tutelare la sicurezza delle nostre comunità è una priorità assoluta per Fratelli d'Italia e, quindi, lavoreremo assiduamente al fine di presentare proposte ai nostri eletti ai vari livelli istituzionali".