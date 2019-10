Mantini (Lega): "Finalmente il ministro della giustizia si accorge dello scandalo dei permessi premio agli autori di femminicidio. Ma le ispezioni ministeriali non siano solo un atto propagandistico"

A titolo personale, prima ancora che politico, condivido naturalmente la decisione del ministro della Giustizia di disporre un'ispezione che faccia chiarezza sulla scelta giudiziaria di assegnare un permesso premio, per "buona condotta", all'autore riconosciuto e dichiarato di un femmicidio consumato con scientifica brutalità e crudeltà.

Quello che io auspico, e non io solamente, è che le tanto sbandierate ispezioni ministeriali non siano un pretesto per giustificare la immutabilità e la immodificabilità di uno stato di cose dove il legislatore ha dichiarato la propria impotenza a intervenire.