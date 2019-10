I Coscritti del '58 di Cavour a Matera con la Polaris Viaggi (Foto)

Quattro giorni tra la Puglia e l’incantevole Matera (partenza dall’aeroporto di Cuneo Levaldigi con volo Ryanair), con visite guidate ai celeberrimi sassi" della città patrimonio mondiale Unesco e capitale Europea della Cultura, a Castellana ed alle omonime grotte, ad Alberobello per ammirare i Trulli, a Lecce ed alla città vecchia, ad Otranto ed al suo centro storico con degustazione della famosa pizza barese, a Castel del Monte per la visita del castello e a Trani per la visita della Cattedrale.

I coscritti del 1958 hanno festeggiato così, affidandosi secondo tradizione all’organizzazione della Polaris Viaggi, i loro primi 61 anni di vita. Negli anni scorsi avevano scelto Napoli e Pompei, la Sicilia, Firenze e Roma.

Un successo che si ripete col passare degli anni.

Ne pubblichiamo, a testimonianza della riuscita del viaggio, un’ampia testimonianza fotografica.

Quello di affidarsi alla Polaris Viaggi (che mette a disposizione viaggi di uno o piò giorni) per le feste di leva sta diventando una consuetudine che sta prendendo sempre più piede, in questa zona che ingloba parte della Granda e della provincia di Torino.

Un modo nuovo di celebrare, festeggiare e rendere indelebile nel tempo il nuovo traguardo raggiunto.