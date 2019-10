Pian Munè si fa in quattro: Rassegna di Paesana, castagnata in rifugio, Defender Tour e Voli in Parapendio

Domenica 20 ottobre Pian Munè si fa in quattro per garantire a tutti una giornata di intrattenimento.

Al rifugio a valle si vivrà la classica domenica autunnale, con il bosco La Trebulina e gli itinerari trekking, i classici menù tipici e le caldarroste.

Ma non solo: i gestori della stazione saranno anche a PaesanAinpiazzA, la rassegna d’autunno, per promuovere la stagione invernale, insieme con i commercianti e gli artigiani di Paesana e della valle Po. Lo stand sarà come al solito posizionato nell'angolo tra via Roma e via Po e lì si potrà acquistare lo stagionale a prezzo promozionale, scegliendo tra una vasta gamma di offerte studiate per ogni tipologia di sciatore.

In occasione della Rassegna, Pian Munè inoltre offrirà:

Defender Tour, in collaborazione con Damilano Experience Car

Il programma prevede ritrovo alle 8,30 a Paesana per un tour in valle Po su strade sterrate, con arrivo a Pian Munè per un veloce pranzo e rientro alla fiera per visita ed esposizione, con posto esclusivo per il proprio Defender. Per partecipare al tour occorre prenotare al numero 0171.411 011 oppure 328.6925406. Partecipazione al tour gratuita, pranzo al rifugio a 18 euro.

Voli in parapendio biposto con Liberty Duck Adventure

Un'occasione unica per ammirare il panorama sulla vallata e sulle vie in festa per la fiera di Paesana. Proprio in occasione della fiera sarà possibile provare l'adrenalina del parapendio al prezzo promozionale di 85 euro. Il programma prevede partenza da Pian Munè (possibilità di trasferta con pulmino) e atterraggio a Paesana. Per prenotare il volo chiamare il 347.644 4382 (Lionel) anche whatsapp.