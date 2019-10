Coldiretti Cuneo: alla Fiera del Marrone gustosi acquisti di origine 100% italiana, garantita da Campagna Amica

Prodotti della terra al centro della 21esima Fiera nazionale del Marrone a Cuneo, tra colori, profumi e gusti di stagione rigorosamente Made in Italy che le aziende agricole di Coldiretti Campagna Amica si preparano a portare nel salotto cittadino.

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre in piazza Galimberti, sul lato di corso Nizza, i visitatori potranno incontrare direttamente i produttori agricoli nel grande mercato Campagna Amica, dove fare acquisti di alta qualità a sostegno di una filiera corta tutta italiana.

Nell’ultimo anno, le piazze cuneesi hanno dimostrato di avere a cuore l’origine certa e italiana dei prodotti agroalimentari, raccogliendo 34.595 firme a sostegno della petizione europea Eat original - Scegli l’origine! promossa da Coldiretti e Campagna Amica per chiedere alla Commissione europea più trasparenza in etichetta su tutti gli alimenti.

Un grande impegno per contrastare il cibo anonimo spacciato per italiano, un grande obiettivo condiviso da produttori agricoli e consumatori, e oggi, al raggiungimento di 1,1 milioni di firme in Europa, un grande grazie che Coldiretti rivolge ai cuneesi che ci hanno creduto.

Alla Fiera nazionale del Marrone l’origine certa, garantita dal marchio Campagna Amica, sarà protagonista sui banchi delle oltre quaranta aziende - piemontesi, liguri, lombarde ed emiliane - “vestite” di giallo.

Vastissima la selezione dei prodotti in vendita. Non mancheranno naturalmente le castagne, fresche ed essiccate, ma ci saranno anche noci, nocciole, miele e altri prodotti dell’alveare, prodotti di agrocosmesi, tisane e spezie, estratti di piante officinali, liquori e sciroppi, vino, farine, legumi, torte e biscotti, pasta secca, salumi, trasformati di carne, formaggi vaccini, caprini e d’alpeggio nostrani, Parmigiano Reggiano bio, yogurt, ortofrutta fresca, composte di verdura e frutta, confetture, succhi di frutta, limoni, olive e olio extra vergine, pesto e altro ancora.

Consumare prodotti 100% italiani - ricorda Coldiretti Cuneo - fa bene alla salute e sostiene l’agricoltura Made in Italy. Con un occhio di riguardo anche per l’ambiente perché l’incontro diretto tra produttori e consumatori nei mercati Campagna Amica riduce al minimo i passaggi dei prodotti e favorisce l’acquisto di produzioni a Km zero e di stagione. Per una perfetta spesa “salva clima”.