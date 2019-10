Serve maggiore educazione sul consumo consapevole del cibo

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, che si celebra ogni anno il 16 ottobre, Democrazia Solidale - DEMOS - sollecita soprattutto le Amministrazioni locali a promuovere iniziative di educazione ad una corretta alimentazione soprattutto dei bambini. È fondamentale educare al gusto e al consumo consapevole nelle scuole, per scoprire il valore degli alimenti e del territorio, l’origine dei prodotti, la biodiversità e la lotta agli sprechi. Quest’anno è “l’alimentazione consapevole” il tema della Giornata mondiale dell’alimentazione: cioè la necessità di essere sempre più informati di ciò che mangiamo e su come realizzare una corretta dieta quotidiana, a livello nutrizionale ma anche ecosostenibile e solidale. Noi pensiamo a menu nutrizionalmente equilibrati nella ristorazione ospedaliera e in quella aziendale, ma soprattutto a programmi ed eventi di educazione nutrizionale rivolti ad asili e alle scuole di ogni ordine e grado”.

Tra i mali di questi tempi moderni ci sono la malnutrizione per eccesso, cioè sovrappeso ed obesità e pazienti con disturbi dell’alimentazione, con conseguente alto rischio di malnutrizione per difetto. Cardine dell’intervento, anche per questi pazienti, rimane l’educazione nutrizionale con un consumo consapevole, per favorire la scelta adeguata degli alimenti, soprattutto da parte dei bambini e degli adolescenti, ma anche dei loro familiari. L’impegno a diffondere una cultura del cibo, che sia sano, di qualità e gustoso, deve essere uno dei pilastri valoriali che orientano le attività della politica al servizio delle nostre comunità. Per questo motivo vanno ideate e promosse iniziative che abbiano come obiettivo l’educazione, in particolare dei più piccoli, per abituarli a vivere l’alimentazione come un momento di convivialità, inclusione, salute e benessere”.





