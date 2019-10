A lezione di cucina molecolare: progetto di ricerca Liceo "Da Vinci" di Alba al Festival dell’Innovazione e della Scienza

E’ attesa anche una rappresentanza albese al "Festival dell’Innovazione e della Scienza" in programma nei prossimi giorni a Settimo Torinese.

Tra gli espositori della rassegna è infatti prevista la presenza del Liceo di Scienze Sociali "Leonardo Da Vinci" di Alba, che questo sabato, 19 ottobre, vi prenderà parte con le classi 4ª AS e 5ª AS. Guidati dal professor Pierluigi Galluccio gli allievi illustreranno i risultati del progetto di ricerca che l’istituto superiore langarolo conduce ormai da sette anni sul singolare tema della cucina molecolare, un’iniziativa che ha coinvolto diverse classi liceali allo scopo di migliorare nelle nuove generazioni la conoscenza e il rapporto col cibo.