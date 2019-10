Cuneo, spostamento dello sferisterio: "Perché l'opzione stadio "Paschiero" non viene presa in considerazione?"

Gentile Direttore,

appare evidente come, al momento, l’attuale amministrazione non consideri piazza Martiri tra le sue priorità, non si sa se per scarsa idea su come rigenerarla (seppur certe indicazioni siano già contenute nel piano regolatore redatto nel lontano 2008) o se per altri motivi.

Ad oggi la piazza non è uno spazio realmente fruibile dal cittadino, in particolare per una struttura ormai divenuta obsoleta come l’attuale sferisterio, luogo deputato ad un gioco tradizionale come la pallapugno con un seguito selezionato.

Nel piano regolatore è già previsto di spostarlo da questa piazza, in modo da aumentare anche la dotazione di parcheggi disponibili, senza che questo comporti costi faraonici come altri progetti di parcheggi nella città (piazza Europa).

Qualche tempo fa c’è chi ha lanciato l’idea di spostare lo sferisterio non a San Rocco, come previsto dal PRG e costruendolo ex novo, ma allo stadio Paschiero, visto che lo spazio necessario per fare posto a questa struttura non sarebbe enorme e potrebbe convivere con l’attuale stadio di calcio.

Perché l’amministrazione tace su questo punto e non prende nemmeno una posizione? L’amministrazione dica chiaramente per quale motivo non viene considerato prioritario spostare lo sferisterio da piazza Martiri, non rispettando così il piano regolatore.

Chi governa la città non abbia timore di affrontare questo tema, inizi a agire per piazza Martiri e può essere che questa zona della città, a due passi dalla nobile piazza Galimberti, rifiorirà in tutta la sua bellezza.

Grazie,

Lorenzo Pallavicini