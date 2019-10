E' nata la Fondazione Nuovo Ospedale di Cuneo: la cena benefica "Sua Eccellenza il Marrone" dà il via alla raccolta fondi

Come era stato preannunciato durante gli eventi per i 700 anni di storia dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, è stata costituita nei giorni scorsi la Fondazione Nuovo Ospedale di Cuneo Onlus.

Era stato lo stesso direttore generale Corrado Bedogni a parlare della necessità di costituire "un soggetto che metta insieme l’azienda ospedaliera, il Comune, la Fondazione Crc e il territorio". In definitiva, si annunciava la nascita di un sodalizio a sostegno del nuovo ospedale, di cui si parla da mesi, su cui sta lavorando una apposita commissione ma di cui, ad oggi, non è ancora stata individuata l'area dove dovrebbe andare a sorgere.

Ma i passi si fanno uno per volta e questo - la costituzione della Fondazione - è stato compiuto nella giornata di ieri martedì 15 ottobre di fronte al notaio Massimo Martinelli di Cuneo. Così come è stato organizzato il primo evento benefico per la raccolta fondi, "Sua Eccellenza il Marrone".

Una cena di gala in Sala San Giovanni, a Cuneo, il cui ricavato sarà devoluto proprio alla nuova Fondazione. Si terrà venerdì 18 ottobre durante la Fiera del Marrone, al costo di 80 euro a persona, a cura di Comune, Confartigianato e Atl Cuneese.

I firmatari della Fondazione, per ora, sarebbero una ventina e avrebbero versato all'incirca 1000 euro a testa. Ovviamente ci sarà tutto il tempo per inserirsi e diventare soci sostenitori.

Tra loro ci sarebbero i promotori della prima ora: lo stesso Bedogni, il commercialista Giovanni Cappa, l'ex coordinatore del Campus di Economia e Management di Cuneo Giuseppe Tardivo, l'ex direttore del servizio di Psicologia dell'Asl CN1 Luigi Salvatico, il vescovo Piero Delbosco e il sindaco di Cuneo Federico Borgna. Si parla anche di altri medici, di qualche industriale del territorio, ma per conoscere i nomi di tutti i soci si attende il comunicato ufficiale, che sarà diramato dal Comune di Cuneo.

Il primario di Chirurgia vascolare Claudio Novali, in una sua lettera ai giornali del novembre 2018, aveva auspicato questa nascita, facendo riferimento al grande riscontro e successo popolare della Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra Onlus. Queste le sue parole, con le quali invitava anche Cuneo a muoversi nella direzione presa dal nosocomio di Verduno. Aveva parlato di "forza propulsiva data dalla gente e dal mondo della imprenditoria locale che si incarna nella FONDAZIONE NUOVO OSPEDALE. Questa ONLUS ha saputo raccogliere oltre 25 milioni di euro (e non è ancora finita), tassello fondamentale per la messa in servizio di gran parte delle attrezzature e delle camere di quell’ospedale. Ma soprattutto ha fidelizzato la popolazione di Langa e Roero nei confronti di un progetto che oggi sentono proprio e non calato dall’alto. Non posso non tener conto del ruolo positivo della politica e delle Istituzioni, ma questi hanno dovuto confrontarsi con un “terzo Gestore“, che ha spinto verso l’attuazione del PROGETTO come volontà del territori".

Ora la Fondazione c'è, sperando che abbia la fortuna di quella nata a qualche decina di chilometri di distanza.