Cambio al vertice del patronato Inac Cia Cuneo: Debora Panuele è il nuovo direttore provinciale, che prende il posto di Jves Bernardi, che si godrà la meritata pensione.

Dichiara il direttore provinciale Cia Cuneo Igor Varrone: “Ringraziamo profondamente Jves Bernardi per la qualità dimostrata in Cia in tutti questi anni, sia dal lato professionale che umano: è sempre stato un punto di forza della nostra Organizzazione e anche una persona di fiducia, che non si è mai tirato indietro davanti alle difficoltà. Nel contempo, affidiamo la nuova direzione del nostro Patronato a Debora Panuele, professionista di lunga esperienza, dandole il benvenuto in Cia, nella certezza che porterà avanti agli stessi livelli l’ottimo lavoro svolto da Bernardi”.

Il Patronato non cambia orari e giorni di apertura nella sede provinciale e nei centri zona; la mail del nuovo Direttore Inac è d.panuele@cia.it.