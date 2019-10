Peveragno, poco curata l'area giochi "Draghetto San Giorgio": "Chiediamo buon senso, buona educazione, attenzione e rispetto" (GALLERY)

Da un po' di tempo ci veniva segnalato che l’area giochi vicina al maxisconto, ovvero il parco “Draghetto San Giorgio” era sporca, con parecchi rifiuti a terra. Strano, ci siamo detti, ogni settimana mandiamo lì a pulire una persona, come è possibile? Ci siamo presi la briga di controllare per un paio di settimane e il risultato è stato desolante.

L’imbottitura che era stata piazzata sul muretto strappata via a brandelli e lasciata a terra (ma perché? Ragazzi, l’abbiamo messa perché non vi faceste male), ovunque cartacce, rifiuti di vario tipo comprese bottiglie in plastica. E poi: “sgommate” con biciclette e forse motorini, bibite e cibo versato a terra, persino schegge di vetro.

Fatto l’intervento di pulizia, il campetto si presentava bene, tranne ovviamente per il fatto che ormai l’imbottitura sul muretto è quasi solo un ricordo.

Ma dopo solo un paio di giorni... tutto daccapo.

La settimana dopo, stessa storia: si ripulisce il campo, e dopo pochi giorni tutto pieno di pattume. Abbiamo anche provato a mettere un bidone dentro il campetto, per “invogliare” gli utenti a riempirlo ma niente, il pattume è rimasto a terra, fuori dal bidone.

Con grandissimo dispiacere, ci siamo resi conto che non sono solo ragazzini, adolescenti e giovani a non rispettare l’ambiente in cui vivono, ma anche gli adulti, tanto che una mattina ci siamo trovati a terra nel parco giochi persino un pannolino di bambino, e anche l’area dei più piccoli spesso è molto sporca.

Insomma, maleducazione, mancanza di rispetto per le strutture pubbliche, e un notevole spreco di denaro per tutti, perché siamo costretti a fare intervenire spesso gli operatori ecologici per ripulire l’area.

Ai ragazzi che utilizzano il campo da basket e ogni tanto “sconfinano” nel parco giochi chiediamo semplicemente di non gettare i rifiuti a terra, non versare cibo e bibite come capita, utilizzare i cestini messi lì apposta per i rifiuti, evitare di entrare nel campo con bici e motorini, evitare di distruggere le imbottiture che a breve andremo a ripristinare, e chiediamo di evitare di sfasciare i giochi messi lì per i più piccini.

Ai genitori dei ragazzi che frequentano l’area chiediamo attenzione, controllo, ed educazione per i loro figli.

Noi confidiamo nel buon senso e nella buona volontà di tutti, specie dei genitori, e speriamo in bene... e comunque qualche controllo con intervento di Amministratori e Vigili lo faremo.

Grazie,

l’Amministrazione Comunale