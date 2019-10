Saluzzo, si inaugura la stagione culturale allo Spazio Piemontese

Saluzzo, la sede dello Spazio culturale Piemontese in corso Roma 4

Si inaugura sabato 19 ottobre alle 17 la stagione culturale 2019-2020 dello Spazio culturale piemontese a Saluzzo, in corso Roma 4.

Nel pomeriggio verrà presentato il libro della scrittrice torinese Rita Cristina Manfro "Meteo d’altri tempi ", dove si ricorda la capacità della natura di riconoscere i cambiamenti del tempo.

L'evento sarà allietato dalla voce della cantante Antonella Flego accompagnata dal pianista Alberto Marchisio. Seguirà un rinfresco di benvenuto nella cornice della mostra di pittura dell'artista argentina Martha Chiarlo, organizzata dalla pittrice torinese Michela Parrotta, titolare dell'atelier Arteblau di Savigliano, via San Pietro 25.

“Vi aspettiamo per condividere letteratura, canto, musica e arte – invita la fondatrice del centro Angela Delgrosso.

Tra le nuove iniziative sono proposti due corsi, indirizzati a pensionati e anziani, ma non solo, per mantenersi mentalmente in forma e avere occasioni di socializzazione. La prima riguarda la creatività manuale attraverso il disegno "Conoscersi con i Mandala" tutti i mercoledì dalle 10 alle 11,30.

La seconda mira a preparare i partecipanti a viaggiare facendo uso dell'inglese. Il metodo fa riferimento alla capacità di apprendimento dei bambini, capacità che abbiamo scordato con l'avanzare degli anni: "viaggiare con l’inglese", tutti i venerdì dalle 11 alle 12.

Entrambi i corsi sono tenuti da Maria Laura Silano che vanta grande esperienza nell'ambito di allestimenti museali e di guida nei musei del territorio e dell'isola di Malta.

Le prime lezioni gratuite di presentazione sono mercoledì 23 ottobre ore 10-11,30 e venerdì 25 ottobre ore 11-12.

Sempre mercoledì 23, alle 20,30 nello Spazio in corso Roma 4, l’associazione Ohana-Rei propone la presentazione di un corso di Psicocibernetica.

Info: www.spazioculturale piemontese.it /tel. 330 204153.