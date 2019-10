In fiamme un trattore a Martiniana Po: i Vigili del fuoco spengono in tempo le fiamme, prima del propagarsi ad una casa vicina

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo, nella serata di ieri (martedì) a Martiniana Po, in via Comba Novalet.

Qui è stata segnalata la presenza, in un primissimo tempo non meglio precisata, di fumo e fiamme che, complice anche il buio della sera, sono state notate con facilità da alcuni residenti.

È scattato l’allarme, e sul posto sono giunti celermente le squadre dei pompieri saluzzesi. Le fiamme si sono sviluppate da un motore di un trattore, riposto in una tettoia adibita a ricovero di macchinari agricoli. L’origine del rogo sarebbe ascrivibile ad un possibile guasto o cortocircuito nel motore del mezzo agricolo.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme prima che quest’ultime si propagassero ad altri macchinari, o all’abitazione dei proprietari, attigua alla tettoia. Il fuoco ha solo intaccato qualche parte del tetto, che è comunque stato salvato dai pompieri.

I proprietari dello stabile non erano in casa, essendo impegnati in una stalla non troppo distante: sono stati comunque immediatamente avvisati. Le operazioni sono durate dalle 19.15 alle 20.45 circa. Tratto in salvo anche il cane che si trovava proprio nei pressi della tettoia in fiamme.